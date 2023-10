Tirol Werbung-Chefin will Gesetze für Ganzjahrestourismus

Auch trat sie für eine Änderung der Ferienzeiten ein. Indes warnte Seiler vor einem"Gastrosterben" in den Tourismusgebieten. "Wir in Tirol setzen auf den Ganzjahrestourismus. Und wollen vor allem auch eine Destination für die Zwischensaisonen werden, um damit Reiseströme zu entzerren und die Monate Mai/Juni sowie September/Oktober zu stärken.

So laufe etwa jedes Jahr mit 1. November das sogenannte"Mountainbikemodell" aus - das heißt, dass ab diesem Zeitpunkt auf den Bike-Strecken nicht mehr gefahren werden dürfe - unabhängig davon, wie die tatsächlichen Verhältnisse sind."Die Regierung sollte nachziehen und das ändern", so Seiler in Richtung Land Tirol.

Aber nicht nur die Politik sei gefordert, auf verändertes Angebot sowie Nachfrage zu reagieren."Es braucht auch das Verständnis der Hütten und Seilbahnen, länger offen zu lassen, etwa nach dem Sommer, im September und Oktober", erklärte Seiler. Natürliche Gegebenheiten zu respektieren, bedeute automatisch"Angebotsanpassungen und mehr Flexibilität", betonte sie. headtopics.com

Auch in Richtung Bundesregierung machte die Tourismusmanagerin einen Vorstoß. Dieser betraf die Ferienzeiten. Sie fragte:"Kann man diese nicht verändern, entzerren. Beispielsweise statt neun Wochen im Sommer sechs Wochen. Und die restlichen drei Wochen dafür im Mai oder Juni hinzugeben." Dies hätte nicht nur positive Effekte im Sinne des Ganzjahrestourismus. Sondern auch für viele andere Lebensbereiche.

Die Tirol Werbung, die schon lange keine klassische Vermarktungsplattform mehr sei, beschäftige sich in ihren eingesetzten Teams wie"Future Lab" und"Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit" aber nicht nur mit dem Trend hin zum Ganzjahrestourismus, sondern auch mit konkreten, kurzfristig drängenden Problemstellungen."Wir wollen ein Vermittler sein zwischen den verschiedenen Playern", meinte Seiler. headtopics.com

