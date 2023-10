Tirol: Buchauer Alm in Murach am Achensee wurde ein Raub der Flammen

Zum Zeitpunkt des Brandausbruches hielten sich ca. 20 Personen in der Gaststube auf, welche jedoch sofort das Gebäude verließen. Der Pächter der Alm, ein 34-jähriger Österreicher, wurde beim Versuch, den Brand mittels Feuerlöscher zu löschen, unbestimmten Grades an der Hand verletzt und durch die eingesetzten Rettungskräfte ambulant behandelt.

Die Anfahrt der Einsatzkräfte war aufgrund einer dortigen Wegeerneuerung deutlich erschwert. Ein Teil der eingesetzten Kräfte musste mittels Hubschrauber sowie bergtauglichen Zivilfahrzeugen zum Brandort transportiert werden. Trotz des raschen Eingreifens durch die Einsatzkräfte brannte die Alm vollständig ab.

Im Einsatz befanden sich der Feuerwehrabschnitt Achental mit ca. 80 Feuerwehrleuten und 14 Fahrzeugen, die Bergrettung Maurach mit 10 Rettungskräften und zwei Fahrzeugen, die Rettung Schwaz mit 10 Personen und 5 Fahrzeugen sowie drei Polizeistreifen und zwei Einsatzhubschrauber. headtopics.com

