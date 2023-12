Tipps und Tricks zur Pflege von Zimmerpflanzen

Besonders an grauen Wintertagen erfreuen sich viele Menschen an ihren Zimmerpflanzen. Ihre Pflege kann jedoch manchmal herausfordernd sein. So melden sich derzeit auch zahlreiche Personen am „Natur im Garten“-Telefon mit Fragen rund um das Thema Zimmerpflanzen. Mit den richtigen Tipps und Tricks gelingt die Fürsorge für die eigenen Pflanzen jedoch mit Sicherheit. Zimmerpflanzen sind nicht nur schön anzusehen, auch sonst bringen sie zahlreiche Vorteile mit sich.

So sorgen sie etwa für ein gutes Raumklima, indem sie Schadstoffe aus der Raumluft filtern, Staub auf den Blättern binden und die Luftfeuchtigkeit erhöhen. Außerdem können die Pflanzen nachweislich zur Steigerung des persönlichen Wohlbefindens beitragen und konzentrationsfördernd, stressmindernd sowie beruhigend wirken





