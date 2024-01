Thronwechsel im dänischen Königshaus

Im dänischen Königshaus wird heute Frederik X. zum König ausgerufen. Im Gegensatz zum britischen Thronwechsel ist es eine kurze Zeremonie ganz im skandinavischen Stil: nüchtern und schlicht.Nach über fünf Jahrzehnten auf dem dänischen Thron gibt Königin Margrethe II. am heutigen Sonntag die Krone an ihren ältesten Sohn Frederik weiter. Nach skandinavischer Art wird der Thronwechsel ohne großen Pomp zelebriert: Um 15 Uhr wird Ministerpräsidentin Mette Frederiksen Frederik X.

vom Balkon des Regierungs- und Parlamentssitzes Schloss Christiansborg zum König ausrufen, nachdem seine Mutter genau 52 Jahre nach ihrer Thronbesteigung ihre Abdankung unterzeichnet hat. Bereits mehrere Stunden vor dem Thronwechsel versammelten sich erste Royal-Fans vor Schloss Christiansborg, um sich die besten Plätze für die Proklamation zu sichern. Man könne unmöglich sagen, wie voll es später werde - daher sei er bereits um 6 Uhr in der Früh vor das Schloss gekommen, sagte ein Kopenhagene





Margrethe II. übergibt an Frederik:Wie sich „Prinz Playboy" nun als König beweisen mussÜbergabe im dänischen Königshaus: Die Erwartungen an Frederik sind nach der 52-jährigen Ära seiner Mutter Margrethe II. enorm.

Die Jugend von heute und der Respekt gegenüber den ÄlterenDie "Jugend von heute" ist nur am Handy und hat den Respekt gegenüber den Älteren verloren. Wie die NÖN-Generationenvertreter mit der "Respekt-Frage" umgehen, haben sie im aktuellen Duell der Generationen festgehalten.

'Zahle seit Jahren' – völliges Chaos um neue ORF-GebührZahlreiche 'Heute'-Leser verstehen die Welt nicht mehr. Jahrelang zahlten sie brav die GIS, nun werden sie mit ORF-Briefen unter Druck gesetzt. Wie ist das wenn man eine Zweitmeldung in NÖ hat?

Österreichische Regierung präsentiert Ergebnisse der Corona-AufarbeitungDie österreichische Bundesregierung hat die Ergebnisse der Aufarbeitung der Corona-Pandemie präsentiert. Bundeskanzler Karl Nehammer räumte Fehler ein und betonte, dass man mit dem Wissen von heute vieles anders machen würde.

Stille Nacht: Das berühmteste Weihnachtslied der WeltSchnee, eine Krippe, ein Christbaum und"Stille Nacht": So stellen sich viele das Weihnachtsfest vor.Am Heiligen Abend 1818 sangen Josef Mohr und Franz Xaver Gruber zum ersten Mal ihr Weihnachtslied in Oberndorf. Tiroler Sänger trugen „Stille Nacht" hinaus in die Welt, wo es bis heute die Menschen auf allen Kontinenten bewegt.

Wo du an den Feiertagen einkaufen kannst'Heute' hat die Liste der Shops, die auch zu Weihnachten offen haben – alle Details zu den Öffnungszeiten vom 24. bis 26. 12.

