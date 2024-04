Thomas Tuchel verlässt die Bayern am Saisonende

Am Saisonende verlässt Thomas Tuchel die Bayern. Den Abschied lässt sich der 50-Jährige vergolden. Nun sickerte die Abfindung an den Deutschen durch.Erst im März 2023 übernahm Tuchel das Traineramt beim bald entthronten deutschen Serienmeister. Der 50-Jährige übernahm als Nachfolger von Julian Nagelsmann, holte in der letzten Spielzeit im dramatischen Saisonfinale immerhin noch den Meistertitel. Doch nun droht die erste titellose Bayern-Saison seit elf Jahren.

Der Rückstand auf den überlegenen Tabellenführer Bayer Leverkusen ist bei noch sieben ausständigen Partien auf 13 Punkte angewachsen – kaum noch aufholbar. Im DFB-Pokal kam das frühe Aus. Einzig in der Champions League sind die Bayern noch vertreten, bekommen es im Viertelfinale mit dem Premier-League-Topklub Arsenal London zu tun. Ursprünglich lief Tuchels Vertrag bei den Münchnern bis 2025. Doch nun erfolgt die Trennung bereits im Juni. Beide Seiten einigten sich darauf, den Vertrag vorzeitig aufzulöse

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Heute_at / 🏆 2. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bayern gibt auf! Tuchel gratuliert Leverkusen zum TitelÜblicherweise kämpft der FC Bayern München immer bis zur letzten Sekunde - doch diesmal gibt er auf. Trainer Tuchel gratuliert Leverkusen schon.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Saisonende für RosseckerFurths Spielertrainer Georg Rossecker fällt aufgrund einer Knöchelverletzung lange aus.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

'Nächste Frage!' Tuchel lacht und gibt keine AntwortBayern-Coach Thomas Tuchel wurde am Freitag nach den Qualitäten gefragt, die sein Nachfolger mitbringen müsse. Der Trainer gab keine Antwort.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Jetzt verliert Ski-Dominator Odermatt ErfolgscoachBitterer Rückschlag vor dem Saisonende: Superstar Marco Odermatt verliert seinen 'Kondi-Guru' Kurt Kothbauer.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Tuchel angezählt, wird Müller jetzt Spielertrainer?Der Meistertitel futsch, in der Champions League wartet der FC Arsenal: Beim FC Bayern liegen scheinbar die Nerven blank.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Thomas Rack ist neuer Leiter des Neunkirchner StadtmarketingsLange war nach einem offiziellen Leiter für das Neunkirchner Stadtmarketing gesucht worden: Jetzt wurde einer gefunden. Und das sogar im eigenen Haus: Thomas Rack, Büroleiter des Bürgermeisters, hat auch diese Aufgabe übernommen.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »