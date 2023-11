Thomas Gottschalk verabschiedet sich von Wohlfühl-Familien-Sendung

Nach 35 Jahren verabschiedete sich Thomas Gottschalk Samstagabend von der in die Jahre gekommenen Wohlfühl-Familien-Sendung. Mit einigen nahezu heraufbeschworenen politischen Inkorrektheiten, für die man sich weniger fremdschämte. Als sich seine eigene Couch schämte. Die Gäste auf der berühmten weißen Malibu-Protz-Couch zu beobachten, wie sie sich gequält lächelnd durch die selbstverliebte Moderation hantelten, war interessanter als die meisten Wetten selbst.

Der Begriff couchschämen muss dafür erfunden werden. Und trifft auch auf die Zuseher in den Wohnzimmern zu. Für eine mittlere Generation jedenfalls. Die älteren waren sentimental. Die jüngeren, sofern sie sich auf ein derartiges lineares Bildschirmereignis überhaupt noch einlassen, wohl eher verwundert. Was ist mit diesem älteren Herrn, der dauernd von sich selbst erzählte? Und nicht einmal Interesse mehr täuschend heuchelte, sich gewisse Namen seiner Gäste zu merken, geschweige denn eine gepflegte Erinnerung an sein eigenes Werk zu habe





