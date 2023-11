Thomas Gottschalk erklärt seinen Rücktritt

„Es gibt zwei Gründe“, warum er aufhört, erklärte Gottschalk am Ende der Show, die er so viele Male moderiert hat. Sein geistiger oder körperlicher Zustand gehörten nicht dazu. Aber: „Es ist problematisch, wenn man mir irgendwann die Gäste erklären muss, die bei mir auf der Bank sitzen.“ Und: „Dass ich immer im Fernsehen das gesagt habe, was ich zu Hause gesagt habe. Inzwischen rede ich zu Hause anders als hier.“ Ansonsten riskiere er einen Shitstorm.

Zwar wurde auch während seiner letzten Sendung auf X viel genörgelt und unter anderem über Tonprobleme und Helene Fischers Kollaboration mit Shirin David geschimpft. Doch Gottschalks Abschiedsrede wird gefeiert. „Und zum Abschied haut er noch einen raus“, schreibt eine Userin und teilte das Video von Gottschalks AbschiedswortenAls der 73-Jährige am Beginn der Sendung auf die Bühne kam, sprangen die Zuschauer auf und applaudierten ihm minutenlang, so als wollten sie ihn nicht gehen lassen. „Ihr seid ja verrückt“, kommentierte er gerühr





