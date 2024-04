Thomas Engel verabschiedet sich aus der Gemeindepolitik

Thomas Engel hat sich nach neun Jahren aus beruflichen Gründen aus der Gemeindepolitik verabschiedet. „Ich wünsche Adrian Rusu alles gute für sein neues Amt“, so Engel. Für den neuen Gemeinderat Rusu steht vor allem die Förderung der Jugend, Familien und der Erhalt der ländlichen Werte im Vordergrund. Das möchte er auch in allen seinen Entscheidungen und Handlungen berücksichtigen.

Ganz nach seinem persönlichen Motto: „Miteinander sind wir mehr“, ist ihm auch eine gute Zusammenarbeit wichtig: „Ich möchte betonen, dass wir als Gemeinde nur gemeinsam erfolgreich sein können. Parteizugehörigkeit sollte kein Hindernis für eine konstruktive Zusammenarbeit sein

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



noen_online / 🏆 15. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Junge Frauen sollen in die NÖ-Gemeindepolitik reinschnuppernUnter dem Motto „Girls in Politics“ startet die ÖVP-Frauenorganisation „Wir Niederösterreicherinnen“ eine Initiative, um Mädchen und jungen Frauen Einblicke in die Gemeindepolitik zu ermöglichen. Anlässlich des „Girls Days“ am 25.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Korneuburger Institutionen feierten im DoppelpackSeit 60 Jahren werden Talente entdeckt und gefördert, seit 55 Jahren in einer eigenen Musikschule.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

SPÖ Ennsdorf spendete Neujahrsgruß-Erlös für „rollende Engel“Am 6. Jänner veranstaltete das Team der SPÖ Ennsdorf rund um Bürgermeister Daniel Lachmayr den Neujahrsgruß beim Gewäxhaus. Der Erlös wurde nun für den guten Zweck gespendet.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Das wir4di Café im CCA steht seit zwei Jahren für gelebte InklusionIm wir4di Café im City Center Amstetten gibt es regionale Köstlichkeiten, Kaffee, hausgemachte Limonaden und handgemachte Unikate aus den Werkstätten der Lebenshilfe NÖ – und das schon seit zwei Jahren. Bürgermeister Christian Haberhauer, Vizebürgermeister Markus Brandstetter und Centerleiter Hannes Grubner gratulierten herzlich.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Thomas Schubrig: „Es steht und fällt alles mit der Kostenfrage“Mit Thomas Schubrig (29) ist die dritte Generation in die Geschäftsführung eines der größten familiengeführten Bauunternehmen der Region Krems aufgestiegen. Über ökologisches Bauen, den Beruf als Berufung und düstere Aussichten in der Branche.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

FF-Jugend in Weiten seit 15 JahrenNachdem die Florianis in Weiten im Vorjahr das 150-jährige Gründungsfest feierten, ist in diesem Jahr die Jugend am Zug.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »