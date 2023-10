Thiem qualifiziert sich für Pariser Hauptbewerb

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

er Lichtenwörther Ex-US-Open-Sieger Dominic Thiem hat sich für das Masters-1000-Tennisturnier in Paris qualifiziert. In der entscheidenden Qualifikationsrunde gelang dem 30-Jährigen am Sonntag ein 6:4,6:3-Sieg im ersten Duell mit dem Australier Christopher O'Connell. Ausgeschieden ist hingegen Sebastian Ofner durch ein 6:7(2),2:6 gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp. Die Zulosung der Qualifikanten stand vorerst noch aus.

Während sich für Thiem nun eine Chance bietet, für einen Fixplatz bei den Australian Open anzuschreiben, hat Ofner nach eigener Information vom vergangenen Montag heuer nur noch das Turnier ab 6. November in Sofia vor sich. Für Ofner war es das erste Duell mit dem als 65. in der Weltrangliste 21 Plätze hinter ihm liegenden Niederländer. In der Paris-Qualifikation war Ofner als Nummer zwei gesetzt und ist in Paris nun die Nr. headtopics.com

