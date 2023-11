Thiem gegen Becker-Schützling chancenlos

Thiem musste sich dem Dänen Holger Rune, immerhin Titelverteidiger beim letzten ATP-1000-Turnier des Jahres, glatt mit 4:6 und 2:6 geschlagen geben. Das Zweitrunden-Duell mit dem 20-jährigen Schützling von Tennis-Ikone Boris Becker dauerte gerade einmal 91 Minuten. Zuvor hatte sich der Niederösterreicher erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft und in der ersten Runde den Schweizer Stan Wawrinka in drei Sätzen niedergerungen.

Tennis-Held Dominic Thiem! Wir zeigen in einer großen Diashow das Leben des rot-weiß-roten Sportstars.Dominic Thiem wurde am 3. September 1993 in Wiener Neustadt geboren. Seine Eltern Wolfgang und Karin sind Tennislehrer. Früh schlägt er Bälle gegen die Hausmauer. Das Bild zeigt ihn 2006 beim Generali Bambini Cup.Er wuchs in Lichtenwörth auf, einer kleinen Gemeinde 50 Kilometer südlich von Wien. Bild: 2010 Austrian Open in Kitzbühel.

Nach dem letzten Turnier der Saison bestätigt Thiem die Trennung von Kiki Mladenovic. Als Hauptgrund nennt er die fehlende Zeit im Leben als Tennisprofi.Die Saison 2020 startet Thiem beim ATP Cup in Australien: Nach der Vorbereitung in Miami und an der Ostküste Australiens verliert er zwei von drei Partien: Gegen Hubert Hurkacz und Borna Coric, einen Zwei-Satz-Sieg feiert er gegen Diego Schwartzman. headtopics.com

