Thiem-Bezwinger Tsitsipas musste im Wien-Krimi zittern

Stefanos Tsitsipas zitterte sich in Viertelfinale der"Erste Bank Open" in Wien. Die Nummer 7 der Welt stand am Donnerstagabend kurz vor dem Aus, rang Tomas Machac 6:3, 4:6, 7:5 nieder.Der tschechische Überraschungsmann schaffte im Entscheidungssatz gegen den Griechen das erste Break. Beim Favoriten lagen die Nerven blank.

Tsitsipas musste zum zweiten Mal in Folge zittern. Am Dienstag schaltete er in der ersten Runde Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem in drei knappen Sätzen aus. Tennis-Held Dominic Thiem! Wir zeigen in einer großen Diashow das Leben des rot-weiß-roten Sportstars.Dominic Thiem wurde am 3. September 1993 in Wiener Neustadt geboren. Seine Eltern Wolfgang und Karin sind Tennislehrer. Früh schlägt er Bälle gegen die Hausmauer. Das Bild zeigt ihn 2006 beim Generali Bambini Cup.Er wuchs in Lichtenwörth auf, einer kleinen Gemeinde 50 Kilometer südlich von Wien. Bild: 2010 Austrian Open in Kitzbühel.

Nach dem letzten Turnier der Saison bestätigt Thiem die Trennung von Kiki Mladenovic. Als Hauptgrund nennt er die fehlende Zeit im Leben als Tennisprofi.Die Saison 2020 startet Thiem beim ATP Cup in Australien: Nach der Vorbereitung in Miami und an der Ostküste Australiens verliert er zwei von drei Partien: Gegen Hubert Hurkacz und Borna Coric, einen Zwei-Satz-Sieg feiert er gegen Diego Schwartzman. headtopics.com

