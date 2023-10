Theatergruppe für Seniorinnen und Senioren in Laxenburg

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ie Laxenburger Drama- und Theaterpädagogin Renate Neuber hat mit den SZENioren eine Theatergruppe für spielbegeisterte Seniorinnen und Senioren ins Leben gerufen. Eigentlich hätte es bereits 2020 losgehen sollen, doch die Pandemie machte den ambitionierten Plänen einen Strich durch die Rechnung. „Aber jetzt sind wir wieder bereit, die Zuschauerinnen und Zuschauer mit Sketchen und gespielten Witzen zu unterhalten“, freut sich Neuber. Neun kurze und humorvolle Stücke führt die Gruppe am 24. und 25. November jeweils um 19 Uhr im Laxenburger Bildungscampus auf. Thematisch wird es kunterbunt, betont Neuber.

Die Proben finden jeden Donnerstag von 10 bis 12 Uhr im Gemeindesaal statt. Die Akteure können sich „in sanftem Theatertraining grundlegende Bühnenfertigkeiten aneignen, in Rollen schlüpfen, verschiedene Verhaltensweisen ausprobieren, neue Seiten an sich entdecken und eigene Lebenserfahrungen einbringen“, macht Neuber Lust aufs Mitmachen. „Jeder kann sich nach eigenen Möglichkeiten beteiligen, ob auf oder hinter der Bühne. headtopics.com

