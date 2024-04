Theater Westliches Weinviertel zeigt "Spieltrieb" von Juli Zeh

Das Theater Westliches Weinviertel (tww) zeigt ab dem 13. April das zeitgenössische Stück "Spieltrieb" von Juli Zeh. Das Drama handelt von der gefährlichen Dynamik von Pubertät, Intelligenz und dem Austesten von Grenzen.

Ada, eine hochbegabte und schwer erziehbare Schülerin, langweilt sich im Schulalltag und fühlt sich intellektuell überlegen. Doch als der charismatische Alev in ihre Klasse kommt, erwacht ihr "Spieltrieb".

