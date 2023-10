'The Walking Dead' nun als Zombie-Horror auch auf Handy

kostenlos verfügbar."The Walking Dead Match 3 Tales" wird von Novacore entwickelt und basiert auf der beliebten Serie The Walking Dead. Die Serie handelt von einer Gruppe Überlebender nach einer Zombie-Apokalypse. Die Welt wurde von Untoten verwüstet, die als Beißer oder Streuner bezeichnet werden und weiterhin eine Bedrohung darstellen.

Bei den Teams der Männer stehen Real Madrid, Manchester City, Manchester United, Liverpool und ebenfalls der FC Barcelona ganz vorne in der Liste.Der Hintergrund: Der Weltfußball-Verband wollte eine Milliarde an Lizenzgebühren von den Machern eintreiben, das war EA Sports aber zu viel.So hat der Publisher nun seinen eigenen Titel an den Start gebracht. Wir haben"EA Sports FC 24" auf der Playstation 5 unter die Lupe genommen.

Tag der offenen Moschee in TraiskirchenVorigen Sonntag fand der jährliche Tag der offenen Moschee in Österreich statt. Eine der vielen teilnehmenden Moscheen war die Selimiye Moschee in Traiskirchen. Weiterlesen ⮕

Trump: „Am ersten Tag werde ich unser Einreiseverbot wiedereinführen“Bei einer Versammlung jüdischer Republikaner sagte der ehemalige US-Präsident, im Falle seiner Wiederwahl würde er das Einreiseverbot für mehrheitlich muslimische Länder wieder einführen. Weiterlesen ⮕

Mittelschule Herzogenburg lud zum Tag der offenen TürInformiert wurde über den musischen, sprachlichen und sportlichen Bereich. Weiterlesen ⮕

Kunstwerke aus altem Holz und MetallMarion Szedlacsek und Bernhard Schausberger stellen ihre Werke beim Tag des offenen Ateliers aus. Weiterlesen ⮕

Buchauer Alm in Schutt und Asche: „Es hätte noch schlimmer kommen können“Am Tag nach dem Großbrand sind die Einsatzkräfte mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Die Brandruine wird zerlegt, um letzte Glutnester zu löschen. Weiterlesen ⮕

Klima-Kleber blockieren Ski-Weltcup in SöldenDie 'Letzte Generation' schlägt beim Ski-Weltcup in Sölden zu. An Tag 2 haben sie die Hauptzufahrt zur Rennstrecke blockiert. Weiterlesen ⮕