Teuerung in der Schweiz sinkt im März weiter

Die Teuerung in der Schweiz ist im März weiter gesunken. Konkret sank sie von 1,2 Prozent im Februar auf 1,0 Prozent im März . Das teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag laut der Schweiz er Nachrichtenagentur sda mit. Zum Vergleich: In Österreich lag die Inflation im März bei 4,2 Prozent, in der Eurozone bei 2,4 Prozent.

Laut Schnellschätzung der Statistik Austria entspricht die Teuerung hierzulande nahezu dem Wert vom Vormonat Februar von plus 4,3 Prozent, liegt aber deutlich unter der Teuerungsrate vom März 2023 von 9,2 Prozent. In Deutschland beträgt der Preisanstieg für März 2,2 Prozent, in Frankreich 2,4 Prozent. Nicht mehr so stark gestiegen sind in Österreich die Preise in Gastronomie und Hotellerie, dafür wirkten die Strom- und Treibstoffpreise nicht mehr preisdämpfend

