Terrorwarnstufe erhöht: Kontrollkommission für Staatsschutz tritt in Kraft

. Die Terrorwarnstufe wurde auf die zweithöchste Stufe erhöht. Auch mit Blick auf den Terroranschlag von Wien, der sich am 2. November zum dritten Mal jährt.und befürchtet eine „Triggerwirkung“ bei möglichen Einzeltätern. Diese Gefährder:innen zu kontrollieren, ist seit Dezember 2021 Aufgabe der von ihm geleiteten Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN). Die Behörde käme diesem Auftrag nach, sagt Haijawi-Pirchner.

Mit dem entsprechenden Beschluss des Nationalrats, der Anfang Juli gefasst wird, wird diese Kommission ihre wichtige Arbeit endlich aufnehmen können.Zum Arbeiten begonnen hat die Kommission dennoch nicht. Alle fünf Kandidat:innen wurden wochenlang einer genauen Sicherheitsüberprüfung unterzogen. Immerhin werden die Jurist:innen in den nächsten zehn Jahren detaillierte Einblicke in den österreichischen Staatsschutz erhalten.

In einem Monat ändert sich das endlich. Am 21. November werden Klaushofer, Stempkowski, Thanner, Perl und Zerbes vom Bundespräsidenten angelobt, wie die Hofburg profil bestätigte. Für die nächsten zehn Jahre wachen sie dann über die Verfassungswächter.ist seit Mai 2023 Innenpolitik-Redakteur bei profil. Hat ein Faible für visuelle Kommunikation, schaut aufs große Ganze und kritzelt gerne. Zuvor war er bei der "Kleinen Zeitung". headtopics.com

