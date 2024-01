Terrorverdächtiger aus Flüchtlingsunterkunft in Wien freigelassen

Einer von drei angeblichen Terroristen, die vor Weihnachten in einer Flüchtlingsunterkunft in Wien-Ottakring im Zusammenhang mit kolportierten Anschlagsplänen auf den Stephansdom sowie den Kölner Dom festgenommen worden sind, befindet sich seit vergangenem Freitag wieder auf freiem Fuß."Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft enthaftet", teilte Florian Kreiner, der Verteidiger des 47-jährigen Tschetschenen, am Sonntagabend der APA mit.

Die Staatsanwaltschaft Wien bestätigte das auf APA-Anfrage. Die Anordnung sei erlassen worden,"weil sich der dringende Tatverdacht nicht erhärtet hat", wie Behördensprecherin Nina Bussek feststellte. Ursprünglich hatte es geheißen, der bisher unbescholtene Familienvater habe gemeinsam mit einem 28-jährigen Tadschiken und dessen 27 Jahre alter Ehefrau, die seit 2022 in Wien leben, einem Länder übergreifenden radikalislamistischen Terror-Netzwerk angehört, das Anschläge in Deutschland und in Wien erwogen haben sol





