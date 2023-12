Terroristischer Angriff in Paris: Deutscher Tourist getötet

Bei seiner Tat mit dem Messer soll der Täter „Allahu Akbar“ gerufen haben. Mit einem Hammer attackierte er zwei weitere Passanten. Präsident Macron beruft ein Sicherheitstreffen ein, am Abend soll eine Pressekonferenz der Anti-Terror-Staatsanwaltschaft stattfinden. Bei einer mutmaßlich terroristischen Messerattacke in der Nähe des Eiffelturms in Paris ist ein junger deutscher Tourist getötet worden.

Wie der französische Innenministerund die Staatsanwaltschaft in der Nacht auf Sonntag mitteilten, handelt es sich bei dem Todesopfer um einen 1999 auf den Philippinen geborenen Deutschen. Der Täter, der als Islamist bekannt war, verletzte zudem zwei weitere Menschen. Er wurde festgenommen. Der Täter habe ein ausländisches Touristenpaar angegriffen, sagte Darmanin bei einer Besichtigung des Tatorts vor Journalistinnen und Journalisten. Seine Begleiterin blieb demnach körperlich unversehrt, habe aber einen Schock erlitten. Laut Staatsanwaltschaft war das Todesopfer Jahrgang 1999. Darmanin erklärte, ein Taxifahrer sei eingeschritte





