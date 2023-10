Terror-Miliz Hamas spricht von 50 toten Geiseln

In Genf stehen die Stühle und Kinderwägen symbolisch für die rund 220 Geiseln, die sich noch in der Gewalt der Hamas befinden sollen.Wie die Terrororganisation Hamas am Donnerstag angibt, sollen"fast 50" Geiseln getötet worden seien. Die Angaben lassen sich unabhängig nicht überprüfen. Die Gefangenen seien bei israelischen Luftangriffen ums Leben gekommen, heißt es.

Aus Tel Aviv gab es zunächst keine Bestätigung. Laut israelischen Angaben hält die Hamas mehr als 220 Menschen – darunter Babys, Kinder, Frauen und ältere Menschen gefangen. Nach wie vor wird etwa auch einKatarischer Vermittler fordert Feuerpause zur"Freilassung aller Geiseln"

Der katarische Außenminister Mohammed Al Khulaifi, der im Gaza-Konflikt als ranghoher Unterhändler agiert, hat gegenüber Sky News die Bedingungen der Hamas-Kämpfer zur Freilassung der israelischen Geiseln erläutert. Die Verhandlungen gestalten sich demnach schwierig, die Vermittler würden aber Fortschritte machen. Bislang wurden nur vier GeiselnMehr als 200 Personen aus vielen verschiedenen Ländern sind noch immer im Gazastreifen gefangen. headtopics.com

