Territorialkampf in der Albertina: Katharina Grosse lässt die Farben wuchern

Unsere Welt ist voller Farben. Sie können uns beruhigen, uns warnen, uns leiten – oder überwältigen. Genau das passiert gerade in der Pfeilerhalle in der Albertina. Denn hier hat Katharina Grosse den Raum in ein begehbares Bild verwandelt.

Auch in der Albertina nimmt sie den gesamten Raum in Beschlag, wagt aber ein neues Experiment: Die Farbe ist nicht quer durch den Raum direkt aufgetragen. Stattdessen ließ sie die Wände mit einer Plastikfolie überziehen, die an den Enden zusammengeknubbelt herunterhängt. Das bricht die Erhabenheit des historischen Raums, entmachtet die Säulen und erzeugt eine beiläufige Atmosphäre, als befände sich die Halle im Stadium des Übergangs.

Kunstausstellung in der Albertina endet im April 2024Nach dem Ende der Ausstellung im April 2024 bleibt nur jene Kunst erhalten, die es auf die Leinwände geschafft hat. Der Rest wird wieder weiß übermalt werden, wenn das überhaupt nötig ist: Um sich diesen Teil der Arbeit ein wenig zu ersparen, hat die Albertina bereits vor dem Schaffen vom Große in der Pfeilerhalle Teile der Oberfläche mit Folie abgeklebt. Wenn diese entfernt wird, wird natürlich auch ein Teil des neu geschaffenen Gesamtkunstwerks zerstört. Aber genau diese Einzigartigkeit macht 'Warum Drei Töne Kein Dreieck Bilden' somit noch bedeutender. Weiterlesen ⮕

