Ternitz zeichnet seine erfolgreichen Sportlerinnen aus

Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Die beiden Bezirkssportlerinnen Lara Teynor und Sandra Zirbisegger wurden im Rahmen der Nationalfeiertagsfeier in Ternitz geehrt. Die Grasskifahrerin Teynor durfte sich über das Ehrenzeichen in Silber freuen, für Sandra Zribisegger gab es gar Gold. Die Judoka gewann bei den Special Olympics World Summer Games 2023 eine Goldmedaille.

NÖ Nachwuchssportlerin des Monats: Teynor toppt die KonkurrenzGrasski-Shootingstar dominiert auf ganzer Linie - als Nummer eins bei der Fachjury und beim Fanvoting krönt sich Lara Teynor zur Nachwuchssportlerin des Monats. Weiterlesen ⮕

Gedenkbaum am Waldfriedhof in SchwechatDie Stadtgemeinde Schwechat hat am Waldfriedhof einen Gedenkbaum geschaffen, der Angehörigen von Naturbestattungen einen Ort des Gedenkens bietet. Das Metallkonstrukt ermöglicht es, individualisierte Metallblätter mit Namen, Daten oder Sprüchen der Verstorbenen anzubringen. Weiterlesen ⮕

Halloweenparcours startet heute in Bad VöslauAm 31. Oktober gehört der Bad Vöslauer Wald wieder den Geistern. Die Stadtgemeinde Bad Vöslau veranstaltet in Zusammenarbeit mit Bad Vöslauer Vereinen den beliebten Halloweenparcours für Kinder. Weiterlesen ⮕

Bäume im Stadtgebiet: SPÖ kritisiert Grünen-Stadträtin scharfNach der jährlichen Kontrolle der im Hollabrunner Baumkataster erfassten Gehölze auf Gemeindegrund durch die Österreichischen Bundesforste (ÖBF) haben die Stadtwerke mit der Umsetzung der angeordneten Pflegemaßnahmen begonnen. Das berichtet die Stadtgemeinde auf ihrer Homepage. Für die SPÖ ein Grund, Kritik zu üben. Weiterlesen ⮕

Brucker Fußballverein ist Geschichte: Sportplatz hat neue NutzerNach massiven finanziellen Turbulenzen konnte der Verein den Spielbetrieb nach 105 Jahren nicht mehr aufrecht erhalten. Die Stadtgemeinde hat daher die Platznutzung nun beendet. Neuer Jugendverein übernimmt die Instandhaltung - und erhält die dafür vorgesehene Förderung der Stadt. Weiterlesen ⮕

Wimmer in seine Austria verliebt: 'Riesenkompliment'Nach dem 1:0-Sieg der Wiener Austria bei Sturm Graz fand Trainer Michael Wimmer nur lobende Worte. Mit dem Sieg rückt die Austria weiter nach vorne. Weiterlesen ⮕