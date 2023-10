Termin für Hafnerbacher Kindergarten und Museum steht

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Landtagspräsident Karl Wilfing (2. v. r.) besichtigte den Kindergarten und das Forum Hafnerbach und verschaffte sich einen Überblick über die Arbeiten. um Schutzengelkirtag 2024 sollen der neue Kindergarten und das Forum Hafnerbach feierlich eröffnet werden.

Die großen Bauprojekte in der Gemeinde nehmen immer mehr Form an. Beim Kindergarten liegt die Gemeinde im Zeitplan. „Der Baufortschritt ermöglicht es, dass bereits zwei Gruppen wieder im Gebäude untergebracht sind. Die dritte Gruppe wird voraussichtlich Ende November vom Ausweichquartier in der Volksschule in den Kindergarten zurückkehren“, teilt Bürgermeister Stefan Gratzl (ÖVP) mit. headtopics.com

Aktuell sind im Kindergarten der Fliesenleger, Elektrotechniker und der Maler am Werk. Die groben Bauarbeiten fanden über den Sommer statt. In nächster Zeit steht noch die Anschaffung neuer Möbel an.Beim Forum Hafnerbach wurde mit dem Sanieren der Räume begonnen. Viele Leistungen vergab man im Rahmen eines Leader-Projekts. Ebenso engagieren sich viele Freiwillige und erbringen Eigenleistungen.

Zum Schutzengelkirtag 2024 sollen beide Projekte als Highlights für die Besucherinnen und Besucher feierlich eröffnet werden. Damit gehen wichtige Projekte für den Heimathafen in die Zukunft. Beide Projekte haben einen besonders hohen Stellenwert für die Gemeinde. In den modern gestalteten Räumlichkeiten können die Kinder gut pädagogisch betreut werden und die Pädagogen und Betreuer haben ein gutes Arbeitsumfeld. headtopics.com

