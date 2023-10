Tennis in Wien: In der Königsklasse der heimischen Sport-Events

Wer in den vergangenen Tagen auf die Idee gekommen sein sollte, sich spontan Karten für das Tennisturnier in der Wiener Stadthalle kau­fen zu wollen, der wurde ziemlich sicher enttäuscht. Diewaren an mehreren Tagen ausverkauft, insgesamt strömten rund 73.000 Menschen zum Vogelweidplatz und zur Außenstelle an den Heumarkt, seit einigen Jahren Heimat des zweiten Matchcourts.

Turnierdirektor Herwig Straka vermeldete bei der traditionellen Abschlusspressekonferenz am Sonn­tag kurz vor dem Finale also einen Rekordbesuch. Nach 2022, als erstmals die 70.000er-Marke geknackt wurde, sei es „schwer vorstellbar“ gewesen, diese nochmals zu übertreffen. Das sei „außergewöhnlich“, erklärte der Steirer Straka, der das Turnier seit dessen Aufwertung stetig verbesserte.

2015 „erbte" Wien, bis dahin ein ATP-250-Turnier, die 500er-Lizenz des defizitären Events in Valencia. Prompt folgten immer mehr und immer bessere Spieler den Rufen Strakas. Der Hype um trug viele Jahre das seine zum starken Besuch bei. Mittlerweile aber ist die Veranstaltung in anderen Sphären angekommen.

