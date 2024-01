Temporeduktionen sollen vereinfacht werden

Gemeinden und Städte sollen Temporeduktionen künftig einfacher umsetzen können. Die Bundesregierung einigte sich auf eine entsprechende Novelle der StVO, die am Mittwoch in Begutachtung geht. Dadurch kann die zuständige Straßenbehörde in Bereichen mit Schutzbedürfnis, etwa vor Schulen, vereinfacht die Höchstgeschwindigkeit verringern. 'Geringeres Tempo bedeutet mehr Sicherheit und Lebensqualität für die Menschen vor Ort', sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Geschwindigkeitsreduktionen würden zu weniger Verkehrstoten, weniger klimaschädlichen Emissionen und geringerer Lärmbelästigung führen sowie durch den geringeren Treibstoffverbrauch den Menschen auch Geld sparen, betonte die Ministerin im Anschluss an den Ministerrat am Mittwoch





