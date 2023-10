Taylor Swift veröffentlicht neue Version von Album '1989'

Der Name Taylor Swift ist wohl gerade wieder in aller Munde, die 33-jährige Sängerin bricht auch in diesem Jahr wieder einen Rekord nach dem anderen. Nach dem großen Erfolg ihrer „Eras Tour“, setzt sie mit ihrem Konzertfilm noch einen drauf. Zur Krönung des Jahres veröffentlicht sie die neue Version ihres Kult-Albums „1989“ aus dem Jahr 2014.Swift hat Hits wie „Style“, „New Romantics“, „Blank Space“ oder „Shake it off“ neu aufgenommen.

Ihre große Fangemeinde hat sich den 27. Oktober seit Wochen rot im Kalender angezeichnet. Bereits vor einigen Tagen posteten die sogenannten Swifties im Netz, wie sehr sie sich auf das neue Album freuen.

