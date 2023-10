Taylor Swift stellt weiteren Spotify-Rekord auf

„Am 27. Oktober ist Swift zum meistgestreamten Künstler innerhalb eines Tages in der Spotify-Geschichte geworden“ lässt der Streamingdienst wissen. Zudem sei ihr neues Album „1989“ zum meistgestreamten Album an einem einzigen Tag avanciert.(33) hat beim Musikstreaming-Marktführer Spotify einen weiteren Rekord aufgestellt. „Sie hat es wieder geschafft“, schrieb das Unternehmen am Samstag (Ortszeit) auf der Online-Plattform X (Twitter) - denn am 27.

Damit übertraf Swift ihren 2022 aufgestellten Rekord. Im Oktober vergangenen Jahres war ihr Album „Midnights“ laut Spotify öfter innerhalb eines Tages gestreamt worden als jedes Album zuvor. Auch wurde die Sängerin damals zum meistgestreamten Künstler innerhalb eines Tages.„1989 (Taylor‘s Version)„, eine Neuaufnahme von Swifts Album „1989“ aus dem Jahr 2014, erschien am Freitag.

Die Neuauflagen beinhalten in der Regel mehrere sogenannte „From The Vault“-Lieder, die es damals nicht auf das ursprüngliche Album geschafft hatten. „1989 (Taylor‘s Version)„ enthält neben den 13 Original-Liedern fünf bisher unveröffentlichte Songs. (APA/dpa) headtopics.com

