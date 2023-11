Taverne bekommt Zubau, Volksschulgebäude soll saniert werden

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Bürgermeister Gernot Hainzl und Bauhofleiter Christian Steiniger im Außenbereich des Tavernen-Zubaus, der Stauraum für Bauhof, Gemeinde und Taverne bieten wird. tauraum soll neben der Taverne geschaffen werden. In der Volksschule ist eine Sanierung erforderlich.

Die Taverne in Greillenstein wird derzeit um einen Zubau erweitert. Die Kosten dafür betragen rund 200.000 Euro. „Der Zubau ist erforderlich, um entsprechenden Stauraum für das Lokal und für das Gemeindeamt zu schaffen“, erklärt der Rörhrenbacher Bürgermeister Gernot Hainzl. Von der bestehenden Bühne wird ein Durchgang die direkte Verbindung zum Zubau ermöglichen. Der daneben befindliche Stauraum soll dann für die Aufbewahrung von Tischen und Sesseln verwendet werden. Ein Drittel des Raumes wird als Gemeindearchiv genutzt werden. headtopics.com

Ein zweites Bauprojekt der Gemeinde Röhrenbach ist die Sanierung des Volksschulgebäudes. Hier ist eine thermische Sanierung und die Erneuerung der Fenster für 2024 geplant. Noch in diesem Jahr ist jedoch die Trockenlegung der Mauern ein Thema, Es wurde festgestellt, dass sich Feuchtigkeit im Mauerwerk breitmacht, auch eine Schimmelsporenuntersuchung wurde veranlasst. „Das ist ein Projekt, das wir nicht aufschieben können.

