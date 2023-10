Tausende entzünden Lichtermeer für israelische Geiseln

Zahlreiche Vandalenakte an israelischen Einrichtungen, Gewaltaufrufe in den sozialen Medien: Der wieder aufgeflammte Nahost-Konflikt polarisiert, bei vielen gehen die emotionalen Wogen hoch. Zurecht, wenn die Opferzahlen betrachtet werden: Am 7. Oktober hat der Angriff der Hamas im Großraum Tel Aviv rund 1.400 Israelis das Leben gekostet. Israels militärische Reaktion forderte laut palästinensischen Angaben bisher wiederum fast 7.000 Tote.

"Eingeladen sind ausdrücklich alle (!). Und selbst, wenn ich weiß, dass nicht alle teilnehmen können oder wollen, so würde ich mich freuen, wenn sich doch möglichst viele auf einen 'gemeinsamen Nenner' einigen können", twitterte Michael Landau. Erwartet werden daher Vertreter aller Parteien, Religionsgesellschaften, Gewerkschaften, Kammern und NGOs.

Lichtermeer für israelische Geiseln auf dem Heldenplatz geplantFür 2. November hat die Initiative Yes We Care zu einem Lichtermeer „gegen Antisemitismus, Terror, Gewalt und Hass“ aufgerufen. Auch Angehörige der von der Hamas festgehaltenen Geiseln sollen nach... Weiterlesen ⮕

Technologien, die die Welt verändernDas Erstellen von Technologie-Listen ist nicht nur für das Erklären historischer Zusammenhänge hilfreich – sie sind auch mitentscheidend für die Zukunft. Weiterlesen ⮕

Die Highlights und die Tore: Völs gelang in Volders in letzter Minute der AusgleichDer FC Volders musste am Samstag im Spitzenspiel gegen den Völser SV spät den Ausgleich hinnehmen. Bei uns könnt ihr euch alle Treffer, die Highlights und das Spiel noch einmal in voller Länge anschauen. Weiterlesen ⮕

Der zeitbedingte Herbstblues: Die Tage werden kürzer und die Stimmung sinktDie Tage werden kürzer, die Nächte länger und über das Gemüt legt sich ebenfalls ein dunkler Schleier: Der zeitbedingte Herbstblues schlägt derzeit so manchem auf die Stimmung. Weiterlesen ⮕

Die gebeutelte Skination und ihr Slalom in die schneearme ZukunftDie Rennen in Sölden ernteten viel Kritik. Doch nachhaltiges Skifahren ist keine Utopie, das Rückzugsgefecht des einstigen Volkssports noch zu gewinnen. Weiterlesen ⮕

Israelische Armee verstärkt Bodeneinsätze im GazastreifenDie israelische Armee führt verstärkt Bodeneinsätze im Gazastreifen durch, um die Regierungs- und Militärkapazitäten der Hamas zu zerstören und Geiseln zu befreien. Weiterlesen ⮕