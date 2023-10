Tausende Besucher bei „Bilderbuchfest für alle Sinne“

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Hatten Freude mit dem Bluza-Fest (v.l.): Alexander Schönhofer, Ludwig Fiedler, Cornelia Schönhofer, Maria Graf, Richard Hogl, Markus Baier und Stefan Lang. in Genussfest in der Kellertrift hatte Zellerndorf an diesem letzten Oktober-Wochenende zu bieten. Es war neben Retz eine der beiden Stationen des Kürbisfestes, das traditionell Unmengen an Besuchern ins Retzer Land lockt.

Das 29. Kürbisfest in der Zellerndorfer Kellertrift Maulavern lockte wieder tausende Besucher aus nah und fern in die romantische Kellergasse. Tourismusobfrau Cornelia Schönhofer ist erfreut: „Heuer hat das Wetter gepasst und die Stimmung unter den Ausstellern und bei den Genuss-Standeln und in den Kellern war sehr gut. Es war ein Bilderbuchfest für alle Sinne. Wir freuen uns schon auf das 30. Kürbisfest im nächsten Jahr. headtopics.com

Unter der großen Besucherschar befanden sich auch Landtagsabgeordneter Richard Hogl, der Retzer Stadtchef Stefan Lang und der örtliche Bürgermeister Markus Baier. Für die Kulinarik waren die Dorffleischerei Arthold, der Retzerlandhof Graf sowie die Winzerbetriebe Kahrer und Schönhofer zuständig. „Wir haben überall gekostet und es waren herrliche Kürbisschmankerl dabei“, schwärmten die Mandatare unisono.

Bio-Imker Walter Böck erklärte das Leben der Honigbienen. Der Museumskeller zeigte bei Führungen den Weinbau anno dazumal. Magier und Bauchredner Heinz Thiel verzauberte die Gäste. Musikgruppen der Volkskultur Niederösterreich zogen von Keller zu Keller. Für die jüngsten Gäste spielte die Puppenbühne „Kasperlkiste“ das Stück „Der Piratenschatz“. headtopics.com

