Täter weiter flüchtig: 18 Tote nach Schüssen in Maine

Der Schusswaffenangriff fand am Mittwochabend (Ortszeit) in der kleinen Stadt Lewiston statt. Der Schütze richtete in einem Grillrestaurant und in einem Freizeitzentrum mit Bowlingbahn ein Blutbad an und flüchtete anschließend. Seither läuft eine Großfahndung. Am Donnerstag gab Maines Gouverneurin Janet Mills die offizielle Zahl der Todesopfer mit 18 an.

Die Polizei sucht einen 40-jährigen Mann, der als „bewaffnet und gefährlich“ gilt. Auf Fotos von Überwachungskameras ist er mit einem vorgehaltenen Sturmgewehr zu sehen. Bei dem Mann soll es sich um einen Militärreservisten und einen trainierten Schusswaffenausbildner handeln, der den Angaben zufolge im Sommer in psychiatrischer Behandlung gewesen sei. Zu möglichen Motiven war nichts bekannt.

Um 18.56 Uhr Ortszeit waren am Mittwochabend nach Polizeiangaben die ersten Notrufe eingegangen. Etwa zehn Kilometer von Lewiston entfernt fanden Einsatzkräfte das Auto des Gesuchten, einen kleinen weißen SUV. headtopics.com

Lewiston hat etwas weniger als 40.000 Einwohnerinnen und Einwohner und befindet sich circa 200 Kilometer nördlich von Boston an der Ostküste der USA. Maine gehört zu den kleineren und eher dünn besiedelten Bundesstaaten und liegt im nordöstlichsten Zipfel des Landes. Große Attacken mit Schusswaffen kommen dort deutlich seltener vor als in anderen Landesteilen.Der Bürgermeister von Lewiston, Carl Sheline, zeigte sich schockiert.

Auch der Bürgermeister der Nachbarstadt Auburn, Jason Levesque, äußerte sich bestürzt. Angst, Panik und Sorge hätten sich unter den Einwohnern breitgemacht, sagte er Reportern. „Man kann für so etwas trainieren, aber vollständig vorbereitet sein kann man nie“, fügte er hinzu.Aus dem Weißen Haus hieß es, US-Präsident Joe Biden sei über den Vorfall unterrichtet worden und werde weiter auf dem Laufenden gehalten. headtopics.com

