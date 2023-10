Taj Mahal: Orientalische Köstlichkeiten in Bludenz

Das Taj Mahal in Bludenz bietet Köstlichkeiten der authentischen süd- und zentralasiatischen Küche. Mit der Vielfalt an einzigartigen und kreativen Kreationen, begleitet vom Duft des selbstgebackenen Brotes, begeistert das Restaurant seine Gäste.

Das Angebot Ein Ausflug zum Taj Mahal eröffnet eine kulinarische Vielfalt, die von indischen und afghanischen Einflüssen profitiert. Tikka Masala, knackiger Salat und perfekt gekochter Reis sind nur einige der Highlights. Hervorzuheben ist dabei vor allem auch die Möglichkeit, den Schärfegrad des Essens selbst zu bestimmen. Die süßen Mango Lassis und die edlen Weine runden das kulinarische Angebot wunderbar ab.

Lage & Ambiente Das Taj Mahal in der Stadionstraße 4 in Bludenz überrascht mit seiner Lage direkt neben einer Tennishalle. Diese ungewöhnliche Umgebung verleiht dem Restaurant ein einzigartiges Flair. Trotz der Nähe zur Tennishalle, die gelegentlich auch für etwas Lärm sorgt, kann das Ambiente des Restaurants als sehr gemütlich und einladend beschrieben werden. headtopics.com

Ob Familienfeiern, Hochzeiten, Taufen, Geburtstagsfeiern oder Firmen- und Weihnachtsfeiern, das Taj Mahal öffnet seine Türen für private Veranstaltungen und bietet barrierefreien Zugang. Fazit Was uns angesprochen hat: Das Taj Mahal ist nicht nur wegen seines exzellenten Essens beliebt, sondern auch wegen seiner Einzigartigkeit. Die Möglichkeit, während des Essens Tennis zu schauen, ist nur eine der Besonderheiten dieses Restaurants. Die Grill- und Fischgerichte, die mit hausgemachtem Brot und frisch gepresstem Saft serviert werden, sind weitere Highlights, für die das Restaurant bekannt ist.

Weiterlesen:

Vorarlberg »

Ristorante Pizzeria Bäumle: Sind wir hier in Österreich oder doch in Italien?Im Ristorante Pizzeria Bäumle in Lochau können die Gäste italienische Köstlichkeiten in entspannter Atmosphäre genießen. Das unvergleichliche Tiramisu und die Pizzen des Restaurants überzeugen auf ganzer Linie. Weiterlesen ⮕

Ägyptisches Baklava trifft Wiener KaffeehausatmosphäreHana Baklava ist 'Spar'-Kunden und Favoritenern längst ein Begriff. Nun gibt es die orientalische Süßspeise endlich zu Kaffee und Frühstück. Weiterlesen ⮕

Nach Wahl in Polen: Zäher Weg zurück zu RechtsstaatlichkeitNach der Parlamentswahl bahnt sich in Polen ein Machtwechsel an. Drei Oppositionsparteien könnten künftig eine neue Regierung bilden und das Land auf einen proeuropäischen und demokratischen Kurs zurückbringen. Weiterlesen ⮕

Stefan aus Dornbirn sucht lebensrettende StammzellspendeEin dringender Appell an alle, die zwischen 17 und 45 Jahre alt sind und in guter Gesundheit verweilen: Stefan aus Dornbirn benötigt dringend eine lebensrettende Stammzellspende, um seine Leukämie zu besiegen. Weiterlesen ⮕

Ein Ort der Bildung in TexingtalDie Tothekare Texingtals zeigten Fotos aus ihrer Topothek, die ein Ort der Bildung und Begegnung ist und dies beim Pfarrfest auch zeigte. Weiterlesen ⮕

Schlaraffenland und Kulturjuwel am KaukasusGeorgien. Lassen Sie sich mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen, genießen Sie die herzliche Gastfreundschaft und entdecken Sie beeindruckende Kultur und Natur. Weiterlesen ⮕