Taiwan: Präsidentschaftswahlen und die Beziehung zu China

Kommt Lai Ching-te an die Macht, muss er es mit Xi Jinping aufnehmen. Spitzenkandidat für die Präsidentschaftswahlen in Taiwan. Wenn die Wahlberechtigten Taiwans am 13. Januar zu den Urnen schreiten, wird sich die Aufmerksamkeit der Welt vor allem in eine Richtung drehen: nach China. Denn der Wahlausgang wird die Beziehungen zwischen Taiwan und China maßgeblich mitbestimmen.

Taiwan ist ein demokratisches Land, Präsidentschafts- und Parlamentswahlen wie am kommenden Samstag sind nichts Außergewöhnliches. Wäre da nicht Peking, das auf eine Wiedervereinigung mit der seit 1912 de facto unabhängigen, aber nur von 13 Staaten anerkannten Republik besteht. In den Umfragen führt Vizepräsident Lai Ching-te von der liberalen Demokratischen Partei Taiwans (DPP). Lai ist ein bekennender Befürworter der Unabhängigkeit seines Landes. Mit seinen Aussagen hat er China immer wieder verärgert und die USA beunruhigt, die am Status quo festhalten wolle





