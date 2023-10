Tagebuch-Slams: Eine Reise in die Vergangenheit

Erst war es eine spaßige Idee. Heute ist es ihr Vollzeit-Job: Tagebücher sind Diana Köhles (43) große Liebe und zugleich ihr Arbeitgeber.Diana Köhle (43):"Mein erster Tagebucheintrag war am 23. September 1989, denn das Leben war hart in den Bergen. Ich hatte dort wenig Gleichgesinnte, daher viel Zeit zum Tagebuch schreiben und Schwärmen für unerreichbare “Boys”. Aufgewachsen bin ich in einem kleinen Dorf mit viel Verkehr.

Der erste Slam ist aus einem Spaß heraus entstanden. Diana Köhle hatte schon zehn Jahre lang Poetry Slams gemacht und eines Tages Im Jahr 2013 suchte sie nach neuen Themen. Im April 2013 war dann ihr erster Tagebuch-Slam. Die Leute sagten danach:"Das war soooo gut! Das musst du wieder machen!" Inzwischen rentiert es sich."Ich mache das Vollzeit"..

Diana Köhle hat sehr für ihr erstes Tagebuch gekämpft."Die Mama hat gesagt, das ist zu teuer! Du schreibst eh nicht!" Das hat sich als Irrtum der Mama erwiesen. Diana Köhle schreibt seit 34 Jahren Tagebuch. Und ihr Tipp zum Abschluss: Die Zeit aushalten, wo einem die Bücher peinlich sind – nicht wegwerfen.

