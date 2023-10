Tag der offenen Tür am Hauptfriedhof: Führungen und Ausstellungen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Aus Kastanien gestaltet liegt auf einem Tisch ein Labyrinth, in das symbolisch ein Stein für das Schwere im Leben und eine Lampion-Frucht für das Leichte gelegt werden kann. ie städtische Bestattung lädt am 28. Oktober ab 8.30 Uhr zum Tag der offenen Tür am Hauptfriedhof. Da öffnet auch der TrauerRaum seine Pforten.

Führungen, Ausstellungen und mehr erwarten die Gäste beim Tag der offenen Tür am Samstag, 28. Oktober, am Hauptfriedhof. Thomas Pulle vermittelt interessante Einblicke und gibt ausführliche Erklärungen bei seinen historischen Führungen um 8.30 und um 9.30 Uhr. Karl Fenz und Andreas Weigl erzählen laufend über den Tag verteilt über das Krematorium, das auch besichtigt werden kann. headtopics.com

Stadtarchäologe Ronald Risy führt um 10.30 Uhr und um 11.15 Uhr durch die Kellerräume am Friedhof. Zu jeder halben und vollen Stunde zwischen 10 und 15 Uhr (ausgenommen 12.30 Uhr) gibt es Kutschenfahrten mit Matthias Weiländer.

Särge und Urnen sind zur Besichtigung ausgestellt und die Friedhofsgärtnerinnen und Friedhofsgärtner präsentieren ihre Arbeit. In den Tagen rund um Allerseelen richtet die Kompetenzstelle Trauer in enger Zusammenarbeit mit dem mobilen Hospizdienst der Caritas, der Telefonseelsorge und der städtischen Bestattung St. Pölten wieder einen TrauerRaum in der Zeremonienhalle 2 am Hauptfriedhof in St. Pölten ein. Der Raum ist von 28. Oktober bis 2. November von 10 bis 19 Uhr geöffnet. headtopics.com

