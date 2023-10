Tag der Begegnung in Hainfeld: ÖKB-Fahne restauriert

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Vizebürgermeister Andreas Klos, Stadtrat Johann Schildbeck, Vorsitzende Elisabeth Preus, Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiter Werner Wurzinger, Kommandant-Stellvertreter Roland Marchl, Obmann-Stellvertreter Erich Gruber, Stiftungsvorstand Stefan Plattner, Stadträtin Anita Zehetmayer, Bundesrätin Gemeinderätin Sandra Böhmwalder, Obmann Gemeinderat Peter Terzer, Bürgermeister Albert Pitterle, Christian Heuschneider, Nationalratsabgeordneter Christian Hafenecker, Verwalter...

m Zeichen des Weltfriedens stand der Tag der Begegnung in der Pfarrkirche. Dabei wurde die mühevoll restaurierte Hainfelder ÖKB-Fahne neu geweiht. Tag der Begegnung in Hainfeld: Die Pfarrgemeinde und die Stadtgemeinde Hainfeld luden gemeinsam die Vertreter der Hainfelder Vereine und Blaulichtorganisationen anlässlich des Nationalfeiertages zum gemeinsamen Messebesuch. Dieser stand heuer aufgrund der aktuellen Geschehnisse am Gaza-Streifen und in der Ukraine ganz im Zeichen des Friedens für die Welt. headtopics.com

Bürgermeister Albert Pitterle ging dabei auf die Zerstörung Hainfelds im April 1945 und den erfolgten Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg ein. Er dankte auch allen, die sich ehrenamtlich für die Mitmenschen einsetzen.Im Rahmen der Feierlichkeiten erfolgte einerseits die Präsentation des neu renovierten Kirchturms, außerdem wurde die restaurierte Fahne des ÖKB durch Pfarrer Josef Lackstätter neu gesegnet.

