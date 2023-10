SVG Purgstall und SV Würmla trennen sich mit 1:1-Unentschieden

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:urgstall und Würmla trennten sich am Samstagnachmittag mit einem 1:1-Remis. Vor dem eigenen Treffer war jeweils der Gegner etwas besser in der Partie - in Summe wohl ein leistungsgerechtes Unentschieden.

Nur wenige Minuten nach der Pause (50. Minute) sahen die über 200 Zuseher schon den 1:1-Ausgleich der Gäste durch den immer wieder gefährlich Offensivspieler Patrick Denk nach einem schnellen Gegenstoß. Ähnlich wie beim ersten Tor war bis dahin eigentlich die andere Mannschaft etwas besser. Doch Purgstall vergab zwei bis drei Gelegenheiten auf das zweite Tor. Danach tat sich nicht mehr viel.

