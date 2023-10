Supernova Sukkot Gathering von Hamas-Terroristen überfallen

" bewusst nicht zeigt. Aufgrund der Tattoos habe sie ihre Tochter zweifelsfrei identifizieren können, so die Mutter.Das Supernova Sukkot Gathering, das die Hamas-Terroristen am Samstag überfallen haben, befindet sich rund zwei Stunden davon entfernt, im Bereich der israelischen Siedlung Rei'm in der Nähe des Gazastreifens.Dass Shani Louk tatsächlich auf dem Festival auf dem Gamaliya-Gelände tanzte, zeigt auch der Vergleich der Sonnensegel.

Mittlerweile ist ein weiteres Video aufgetaucht, das Louk angeblich nur kurz vor dem Angriff der Hamas auf das Festival beim ausgelassenen Tanzen mit ihren Freundinnen zeigen soll. Entsprechende Posts gibt es einige, zum Beispiel). Bloß: Das Video ist zwar echt, allerdings ist es nicht auf dem Nova-Musikfestival entstanden, sondern bei einem anderen Event im März 2023.

Auf dem Gamaliya-Gelände finden regelmäßig Musikfestivals statt. Das belegen die Social-Media-Kanäle des Orts. Beim Scrollen durch die Bilder und Videos der zurückliegenden Events findet man auch jenes markante Sonnensegel, das in dem angeblich letzten Video von Shani Louk und ihren Freundinnen zu sehen ist. headtopics.com

Auf Aufnahmen vom Gelände des Nova-Festivals (siehe folgendes Video) ist das Sonnensegel nicht zu sehen. Ein weiterer Beleg dafür, dass der kurze Clip nicht von dort stammen kann und nicht die letzten Momente der jungen Frauen zeigt.

Durch Abgleich des Videos mit öffentlich verfügbaren Aufnahmen von Musikevents, die auf dem Gamaliya-Areal stattgefunden haben. Solche sind unter anderem auf Instagram zu finden – auf dem Profil vonoder bei (Mit-)Veranstaltern, DJs oder Besucherinnen und Besuchern, die bei ihren Foto- und Videoposts"The Gamaliya – חאן גמלייה" als Ort angegeben haben. So, wie es auch die von den Hamas verschleppte Shani Louk gemacht hat." nicht finden. headtopics.com

