Süßer die Kekse nie locken: Wie Diabetiker in der Vorweihnachtszeit mit den Verlockungen umgehen sollten

„Es ist eine Mischung aus genetischer Vorbelastung, höherer Lebenserwartung und unserem Lebensstil, die zu dieser Diabetes-Epidemie geführt hat“, sagt Harald Sourij, Stoffwechselexperte der MedUni Graz. Wir essen zu viel, wir sitzen zu viel, wir haben zu viel Gewicht und wir werden immer älter - all das hat dazu geführt, dass in Österreich rund 700.000 Menschen an Diabetes Typ 2 leiden.

Leidet ein Elternteil an Diabetes, ist das Risiko, dass auch das Kind betroffen ist, eineinhalb bis zweifach erhöht. Sind gleich beide Eltern Typ2-Diabetiker, steigt das Risiko des Nachwuchses gar um etwa das Dreifache, erklärt Sourij. „Bei Diabetes-Typ-2 ist die Insulinproduktion in der Bauchspeicheldrüse gestört, auch das Ansprechen des Körpers auf das Insulin funktioniert nicht richtig“, sagt Sourij - auf diese beiden Faktoren haben auch die Gene Einflus





Flugchaos, Evakuierungen, Erdbeben: Wie gefährlich sind Europas Vulkane?Der Ätna speit, der Supervulkan bei Neapel brodelt, in Island bricht eine Stadt auseinander: Wie groß die Gefahr in Europa aktuell ist – und ob ein Flugchaos wie beim Ausbruch des Eyjafjallajökull 2010 droht.

Wie erkennt man gefälschte Bilder zum Nahost-Konflikt?Fotos und Videos sind ein mächtiges Instrument, um Menschen zu täuschen. Derzeit kursieren viele irreführende Bilder zum Nahost-Konflikt. Doch wie erkennt man, welche Darstellung echt ist – und was gefälscht wurde? Ein paar Tipps: Typische Fehler: Auf sozialen Medien werden derzeit – neben realen Kriegsbildern – auch oft theatralisch aussehende Bilder gepostet, zum Beispiel solche, die scheinbar Kinder im Gazastreifen zeigen. Auf einem Bild trägt ein erschöpft aussehender Mann vier Kleinkinder, ein weiteres hält er an der Hand, hinter ihm ein zerbombtes Haus. Dieses Bild scheint mittels künstlicher Intelligenz erstellt worden zu sein. Es birgt klassische Fehler einer Bilder-KI. Die Gliedmaßen der Kinder und des Mannes sehen eigenartig aus, etwa sind bei dem nackten Fuß eines Kindes lediglich drei Zehen erkennbar. Nicht immer, aber manchmal unterlaufen Anwendungen der künstlichen Intelligenz solche Fehler: Hat eine Hand zu viele oder zu wenige Finger? Hat eine Person zu viele Zähne? Auch fallen oft Fehler an der Kleidung auf, wie Reißverschlüsse, wo keine hinpassen

Vor allem durch Zuwanderung:Wie Österreichs Bevölkerung bis 2080 wächstBabyboomer erreichen ihr Lebensende. Die Zahl der Erwerbspersonen stagniert. Die Geburtenbilanz ist ab 2030 durchgehend negativ. Die Bevölkerungszahl soll 2080 10,2 Millionen erreichen.

Wieder ein Wasserrohrbruch: Zustände wie ein Wasserschaden am Bauwerk DemokratieBundespräsident Alexander Van der Bellen kritisiert erneut die Zustände in der Politik und vergleicht sie mit einem Wasserschaden am Bauwerk Demokratie. Nach dem Geständnis von Thomas Schmid forderte er Konzepte zur Wiederherstellung des Vertrauens, doch diese wurden nicht umgesetzt. Nun tauchte eine heimliche Tonaufnahme auf, nur wenige Wochen nach dem Tod von Christian Pilnacek.

Benkos Bankrott: Wie Signa vor dem Totalzusammenbruch bewahrt werden sollRené Benkos Signa-Imperium legt die größte Pleite der österreichischen Wirtschaftsgeschichte hin – und das könnte erst der Anfang sein. profil-Recherchen gewähren tiefe Einblicke in einen verzweifelten Rettungsversuch mit ungewissem Ausgang.

Umgewidmet: Wie in Wien rote Bauträgerinnen profitierenSPÖ-nahe Bauträgerinnen kaufen günstig Grünland in der Donaustadt. Kurz danach verlieren sie den Schutzstatus. Jetzt werden sie zu Bauland.

