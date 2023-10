Sturmflut in Schleswig-Holstein: Tausende Menschen evakuiert

Vielerorts konnten aufgrund des Hochwassers Straßenzüge zeitweise nicht befahren werden, Strom musste abgestellt werden und im Hafen liegende Boote wurden zerstört oder sanken. Flensburg ist eine der Städte, die es besonders hart getroffen hat. Hier lag der Wasserstand zum höchsten Zeitpunkt gegen Mitternacht bei 2,27 Meter über dem Normalpegel. Ein Wert, den es dort seit fast 120 Jahren nicht mehr gab.

Aber auch zahlreiche weitere Orte wurden von den Wassermassen mit voller Wucht getroffen. Insgesamt rund 2.000 Menschen unter anderem aus Eckernförde, Schleswig und Brodersby mussten evakuiert werden. In Maasholm, ein kleiner Ort an der Schleimündung im Kreis Schleswig-Flensburg, mussten allein 400 Menschen aus Sicherheitsgründen wegen eines Deichbruchs ihre Häuser verlassen. Insgesamt hat es drei Deichbrüche in Schleswig-Flensburg gegeben.

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hatte am Freitagabend sogar den Katastrophenalarm ausgelöst, der am Samstagmittag wieder beendet werden konnte. Das Schulzentrum Süd diente als Notunterkunft für freiwillige Evakuierungen aus der Eckernförder Altstadt. In den Kreisen Ostholstein, Stormarn und Herzogtum-Lauenburg, die der Leitstelle Süd unterstellt sind, wurden insgesamt 357 wetterbedingte Einsätze gemeldet (Stand 21.10. 7.45 Uhr). headtopics.com

Die Leitstelle Nord, zuständig für die Regionen Nordfriesland, Flensburg und Schleswig-Flensburg, verzeichnete mit insgesamt 813 wetterbedingten Einsätzen die höchste Anzahl an Notrufen. Eine Einsatzkraft wurde leicht verletzt. Die Leitstelle Mitte, die die Bereiche Kiel, Rendsburg-Eckernförde und Plön abdeckt, meldete insgesamt 572 wetterbedingte Einsätze.

Bei der Leitstelle West gingen 120 wetterbedingte Notrufe ein, in Lübeck 35 und 8 in Neumünster. Zwischen 2 und 4 Uhr am Samstagmorgen beruhigte sich die Lage in den Leitstellen allmählich. Dennoch wird es voraussichtlich den ganzen Tag über noch zahlreiche Einsätze zur Nachbearbeitung geben, da viele Schäden erst bei Tageslicht sichtbar wurden. Die Aufräumarbeiten, Reparaturen und Wiederaufbauarbeiten werden wohl noch längere Zeit in Anspruch nehmen. headtopics.com

Weiterlesen:

FireWorldAT »

Tirolerin (79) durch Trickanruf um Tausende Euro betrogenVergangene Woche war es eine falsche Polizistin, am Mittwochnachmittag gab sich ein unbekannter Anrufer als Staatsanwalt aus. Die Welle an betrügerischen Trickanrufen reißt nicht ab. Diesmal wurde eine 79-jährige Frau aus dem westlichen Mittelgebirge getäuscht. Weiterlesen ⮕

Beim Online-Zocken verloren? So bekommt man das Geld zurückEin Betroffener schildert, wie einfach er Tausende Euro zurückerhielt – und ein Anwalt erzählt aus seiner Praxis Weiterlesen ⮕

Täter auf der Flucht:Schütze tötet mindestens 22 Menschen im US-Bundesstaat MaineBei mehreren Schusswaffenangriffen im US-Bundesstaat Maine sind am Mittwoch (Ortszeit) mindestens 22 Menschen getötet worden. Zudem gab es bis zu 60 Verletzte. Der Schütze befand sich auf der... Weiterlesen ⮕

US-Staat Maine: Mann erschoss mindestens 22 MenschenDie Lokalzeitung 'Sun Journal' berichtete von drei Tatorten: einem Bowlingcenter, einem Restaurant und einem Walmart-Vertriebszentrum. Weiterlesen ⮕

Blutbad in Maine: Etwa 20 Menschen getötet, hunderte Polizisten suchen nach SchützenEs gibt mehrere Tatorte, wohl über 20 Tote und bis zu 60 Verletzten. Der Schütze wurde vom Militär trainiert, er ist auf freiem Fuß. Die Großfahndung läuft. Die Krankenhäuser der... Weiterlesen ⮕

Großfahndung nach Blutbad in Maine: Etwa 20 Menschen getötetEs gibt mehrere Tatorte, zumindest 18 Tote und viele Verletzten. Der Schütze wurde vom Militär trainiert, er ist auf freiem Fuß. Die Großfahndung mit Hunderten Polizisten läuft. Weiterlesen ⮕