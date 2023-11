Sturmflut in Piran: Hohe Wellen überfluten Altstadt

Nicht nur in Kärnten, sondern auch an der oberen Adria sorgte die Wetterlage am Freitag nicht nur für „Kopfweh“ sondern auch für nasse Füße. Besonders betroffen ist – durch seine exponierte Lage auf einer Halbinsel – der slowenische Küstenort Piran. Der Sturm peitschte von allen Seiten hohe Wellen in die berühmte Altstadt. Fotos und Videos in sozialen Netzwerken zeigen überflutete Gassen.Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren.

HEUTE_AT: Experte tobt! Wir zahlen 1.000 € zu viel im SupermarktDie Branchenuntersuchung der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) über die Lebensmittelpreise in Österreich schlägt nun hohe Wellen.

KURIERAT: Weiter hohe Verluste bei Lenzing: 500 Jobs wackelnDer oberösterreichische Textilfaserhersteller Lenzing möchte weltweit rund 500 Stellen abbauen. Inwieweit die heimischen Standorte betroffen sind, ist im Detail noch unklar.

KLEINEZEITUNG: Christbaum für Graz wurde am Loser in Altaussee gefälltAm Donnerstag wurde am Loser in Altaussee eine 30 Meter hohe Fichte gefällt, die ab kommender Woche als Christbaum am Hauptplatz in Graz stehen wird.

DIEPRESSECOM: Nach Berlusconis Tod: 20 Frauen verlieren den monatlichen Unterhalt20 Frauen, die in den vergangenen Jahren an Partys des italienischen Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi teilgenommen hatten, erhielten Unterhaltszahlungen in Höhe von je 2500 Euro monatlich.

KURIERAT: Nach Fabrikseinsturz: Manner soll Schadenersatz erhaltenDas Handelsgericht Wien gab Klage von Manner „dem Grunde nach“ statt, über die Höhe des Schadenersatzes wird erst entschieden.

KLEINEZEITUNG: Untersuchung :Gewinnmargen von Supermärkten „nicht systematisch“ gestiegenDie Bundeswettbewerbsbehörde fand bei ihrer Analyse keine Erhöhung der Gewinnmargen bei Supermärkten. Hohe Marktkonzentration wirkte sich nicht „kausal“ auf Preisanstiege aus.

