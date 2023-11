Sturm:Wahrzeichen von Lignano droht ins Meer zu stürzen

Die starken Regenfälle sorgen auch in Friaul-Julisch Venetien für Probleme. Am Dienstag galt dort die orange Unwetterwarnstufe, im benachbarten Veneto sogar die rote. Der Pegelstand des Flusses Tagliamento ist bedrohlich hoch, vor allem in Lignano, wo er in die Adria mündet.

Wellen, die vom Sturm hochgepeitscht werden, haben außerdem die Brücke mit dem roten Leuchtturm „Faro Rosso“ schwer beschädigt. Er ist ein beliebtes Fotomotiv und gilt als Wahrzeichen des Urlaubsortes. Für Fußgänger ist der Zugang derzeit gesperrt. Man befürchtet, dass die Brücke einstürzen und der Leuchtturm im Meer „landen“ könnte.

„Wir beobachten die Situation um den Leuchtturm ständig. Die Brücke ist an einigen Stellen schon beschädigt. Wir befürchten, dass der Turm einem sehr hohen Risiko ausgesetzt ist", so Marco Doná, der zuständige Referent der Gemeinde Lignano, in einem Interview mit der Tageszeitung „Messaggero Veneto".

