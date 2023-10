Sturm über dem Domplatz: Krise beim Salzburger Jedermann

Ein Sturm fegte über den Domplatz, riss an den Kulissen und wehte die Noten der Musiker bei der „Jedermann“-Premiere 2018 durcheinander. Es war ein schwieriger Moment für das Festspiel-Wahrzeichen.sprang ein. Mit „Jedermann reloaded“ war der frühere Burgschauspieler beim Young Director‘s Project in Salzburg zu Gast. Er beherrschte also den Text und triumphierte. Seit Jahren tourt Hochmair mit seiner grellen One-Man-Show durch die Lande.

Also wieder alles paletti in Salzburg? Nicht unbedingt, denn erstens wird der Rauswurf des bisherigen „Jedermann“-Ensembles mit Burgstar Michael Maertens an der Spitze noch einige Kosten verursachen. Und die neue Schauspielchefin Marina Dawydowa steht jäh unter besonderem Erfolgsdruck. Denn der „Jedermann“ ist eine Cashcow der Festspiele, verlässlich ausverkauft, was offenbar zuletzt nicht mehr so fix gegeben war.

