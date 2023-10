Sturm Graz erkämpft sich ein Unentschieden gegen Atalanta Bergamo

Mit dem 2:2 gegen Atalanta Bergamo trotz fast einer gesamten Hälfte in Unterzahl holte Sturm am dritten Gruppenspieltag der Europa League einen Punkt, „der sich fast anfühlt wie ein Sieg“, wie Trainer Christian Ilzer nach der Partie sagte. Und so ließ sich die Mannschaft von den 15.000 Zusehern in der ausverkauften Merkur-Arena auch feiern. „Es war ein großartiger Europacup-Abend.“Nach dem Ausschluss von Kapitän Stefan Hierländer in der 52.

Zu der Elfmeterentscheidung gegen Sturm, der ein Handspiel von Jon Gorenc Stankovic vorangegangen war, sagte der Coach: „Der Elfmeter war unglücklich, weil Jon hinten keine Augen hat, aber die Hand war weit ausgestreckt. Beide Elfmeter waren zu geben.“ Für Sturm verwandelte Wlodarczyk eiskalt zum Ausgleich, es war sein erstes Tor seit zwei Monaten. „Klar, als Stürmer misst du dich an Toren“, sagte Ilzer.

Da auch Rakow gegen Sporting Lissabon gepunktet hat, hat sich in der Tabelle nicht viel geändert. Auf die Polen beträgt Sturms Vorsprung weiter drei Zähler, Sporting hält wie Sturm bei vier Punkten, Atalanta führt die Gruppe mit sieben Zählern an. „Wenn wir um Platz zwei mitreden wollen, müssen wir aus den zwei schwierigen Auswärtsspielen bei Atalanta und Sporting was mitnehmen“, sagte Ilzer. headtopics.com

