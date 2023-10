Sturm Graz erkämpft gegen Atalanta in Unterzahl noch einen Punkt

Schon am Nachmittag konnte man zwar nicht von einem blau-schwarzen Meer in der Grazer Innenstadt sprechen, aber etliche Italiener stellten das Trikot ihrer Lieblinge zur Schau. Die sich einige Stunden später in Weiß gewandet mit den Gastgebern zunächst einen ausgeglichenen Kampf lieferten. Und in der 13. Minute setzte sich aus heiterem Himmel Sturms goldener Oktober fort – weil Teamspielersich ein Herz nahm, einen Verteidiger düpierte und abzog.

Atalanta wurde aggressiver, hatte mehr Ballbesitz und kam immer mehr zu Chancen. Und in der 34. Minuten nützte eine der Kolumbianer, der Tormann Scherpen keine Chance ließ. Kurz vor der Pause wurde mehrere Minuten pausiert, der VAR beriet über einen Strafstoß wegen Handspiels von Gorenc-Stankovic – und entschied zugunsten der Italiener. Muriel verwandelte zur Führung.Hierländer wegen einer LappalieDas Spiel machte der Tabellensechste der Serie A.

