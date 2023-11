Studienteilnehmer gesucht:Kann Stress die Entstehung von Long Covid beeinflussen?

Die Behandlung von Long Covid kann sehr langwierig sein. Da Problem ist, dass das Krankheitsbild sehr unterschiedlich sein kann und es nicht die eine heilende Therapie für alle gibt.Viele Fragen sind in Bezug auf Long Covid bzw. auf das Post-Covid-Syndrom noch ungeklärt. So auch jene nach dem Verursacher bzw. den Verursachern dieser Folgeerkrankung einer Covid-19-Infektion.

Eine der wichtigsten Fragen, die es zu klären gilt, ist: Wieso entwickeln die meisten Menschen, die Covid-19 durchgemacht haben, kein Long Covid? Und wieso erwischt es einige so stark, dass sie etwa nicht mehr in der Lage sind, ihrer Arbeit nachzugehen?

