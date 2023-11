auswirken. Je öfter ein Mann telefoniert, Nachrichten schreibt oder im Internet surft, desto geringer ist seine Spermienqualität, wie einenutzen, haben rundpro Milliliter Ejakulat als Männer, die höchstens fünf Mal am Tag zum Handy greifen. Damit sinkt indirekt die Fruchtbarkeit.

Auf die Beweglichkeit und die Morphologie der Spermien wirkte sich eine hohe Handynutzung allerdings nicht aus, wie die am Mittwoch im Fachblattpublizierte Studie zeigte. Forschende des Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Instituts (Swiss TPH) und der Universität Genf (Unige) analysierten dafür Spermien von 2.886 Männern im Alter von 18 bis 22 Jahren, die zwischen 2005 und 2018 an Militäraushebungen rekrutiert wurden, wie die beiden Institutionen mitteilten.

Die Studie zeigte außerdem, dass der Effekt einer hohen Handynutzung während des Studienzeitraums abnahm. Die Forschenden erklären dies mit dem Übergang der Sendetechnologie von 2G zu 3G und später zu 4G."Der Empfang der Handys wurde mit der Zeit besser, deshalb braucht es weniger Strahlung", erklärte Röösli. headtopics.com

Dieses Resultat deutet laut Röösli darauf hin, dass die Strahlung von Handys am Verlust der Spermienkonzentration Schuld sein könnte."Es wäre aber auch möglich, dass andere Faktoren wie der Lebenswandel die Resultate verfälscht haben", so der Wissenschafter.Das Problem existiert nicht nur in der Schweiz.

