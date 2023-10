Studie: Wohneigentum ist heute leistbarer als vor 40 Jahren

Wien. Trotz kräftig gestiegener Zinsen ist Wohneigentum einer Studie zufolge in Deutschland erschwinglicher als vor 40 Jahren. Seit 1980 sei der Weg zu den eigenen vier Wänden im Großen und Ganzen immer einfacher geworden, heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln). „Erst seit 2016 hat sich die Lage wieder verschlechtert.

Wie billig oder teuer eine eigene Immobilie ist, hänge von drei Faktoren ab: Kaufpreis, Bauzinsen und Einkommen. Das IW hat aus diesen drei Faktoren einen Erschwinglichkeits-Index berechnet, und zwar für jedes Quartal seit 1980. Dabei werden die Kosten eines Darlehens für ein durchschnittliches Eigenheim ermittelt, das in 20 Jahren getilgt werden soll. Dieser Wert wird dann in Relation zum jeweiligen Durchschnittseinkommen gesetzt.

„Es sind andere Umstände, die heute den Immobilienkauf erschweren“, schreiben die Autoren. So hätten sich die Prioritäten verändert: Die durchschnittliche Wohnfläche pro Bewohner sei zwischen 1991 und 2020 um fast zwölf Quadratmeter gestiegen. Zudem steigen Menschen inzwischen später in den Beruf ein und verfügten nicht über das nötige Eigenkapital. 2018 hätten deutschlandweit gerade einmal 15 Prozent aller Mieter mehr als 60. headtopics.com

Weiterlesen:

DiePressecom »

Heute vor 90 Jahren: Der Siebenuhrtee der WienerinDie Teestunde dehnt sich oft bis 22 Uhr, ja bis lange nach Mitternacht aus, und in abwechslungsreichem Kommen und Gehen wechselt ihr Bild. Weiterlesen ⮕

EU-Studie: Rassismus gegen People of Colour nimmt zu, besonders in Österreich72 Prozent der Befragten berichten von Diskriminierungserfahrungen, das zeigt eine Befragung im Auftrag der EU-Grundrechteagentur. Österreich liegt dabei in mehreren Kategorien an der „Spitze“.... Weiterlesen ⮕

EU-Studie: Rassismus in Österreich stark gestiegenRassismus gegen Schwarze hat in Österreich erheblich zugenommen. In einer am Mittwoch präsentierten Studie der EU-Grundrechteagentur (FRA) liegt Österreich gemeinsam mit Deutschland an der negativen Spitze. Große Diskriminierung wird bei der Arbeitssuche, beim Wohnen und im Gesundheitsbereich wahrgenommen. Weiterlesen ⮕

Dramatische Studie – Jugendliche sehen Zukunft schwarzTeuerungen, Klimawandel, Energiekrise und Krieg wirken sich sehr stark auf 16- bis 29-Jährige aus. Das zeigt eine Studie mit 800 Befragten. Weiterlesen ⮕

Studie: Klimawandel macht Bier schlechter und teurerDer Hopfen leidet an Hitzestress. Bayerische Bauern dementieren – zumindest teilweise Weiterlesen ⮕

Studie zu Bluthochdruck: Kann Sex die Lebenserwartung steigern?Neue Forschungen lassen vermuten, dass ein aktives Sexualleben bei Menschen mit Bluthochdruck das Sterblichkeitsrisiko senken kann. Weiterlesen ⮕