Stripfing-Trainer überrascht mit Aufstellung gegen Bregenz

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:eide Routiniers fehlten im Spitzenspiel gegen Bregenz. Kürsat Güclü nahm aber zumindest auf der Bank Platz.

Stripfing-Trainer Christian Wegleitner überraschte im Spitzenspiel gegen Bregenz mit seiner Aufstellung. Dass Spielmacher Christian Gartner fehlen würde, war nach seinem in Lafnitz erlittenen Kruezbandriss klar. Aber auch Kürsat Güclü, sein kongenialler Partner im Zentrum, stand nicht in der Startformation. „Er war nicht ganz so frisch und fit. Wir haben noch vier Runden“, begründete Wegleitner den Verzicht des Kapitäns.

Dass Wegleitner in Zukunft generell flexibler sein muss, weiß er. Der Gartner-Ausfall schmerzt ihn sehr: „Letztendlich ist er in der Liga der beste auf seiner Position.“Auch im Tor haben die Stripfinger massig Qualität. Dort stand diesmal Sandali Conde und nicht wie zuletzt Edwin Djulic. „Er hat sich die Chance verdient, sich zu zeigen. Alles andere wäre nicht fair“, so Wegleitner, der weiterhin auf Einser Kilian Kretschmer verzichten muss. headtopics.com

Hard deklassiert Krems - Bregenz jubelt über Sieg gegen LinzDer HC Hard feierte auswärts gegen Krems einen überraschend klaren 37:29-Sieg. Auch Bregenz jubelt beim 33:31 gegen Linz. Weiterlesen ⮕

Mehrere Anzeigen und 700 Teilnehmer bei Palästina-Demo in BregenzDemonstration wurde von Sozialistischer Jugend Vorarlberg organisiert. Demo laut Polizei 'laut, aber friedlich'. Weiterlesen ⮕

Bregenz und Stripfing trennten sich 1:1Das zweitplatzierte Schwarz-Weiß Bregenz hat im Spitzenspiel der 2. Fußballliga den Vorsprung auf die Verfolger gewahrt. Weiterlesen ⮕

SJV-Demo 'Freiheit für Palästina' in BregenzHeute Samstag um 14:30 Uhr findet eine Demo der Sozialistischen Jugend Vorarlberg am Kornmarktplatz in Bregenz unter dem Titel 'Freiheit für Palästina - Internationalistische Demo' statt. VOL.AT ist live dabei und berichtet über das Geschehen. Weiterlesen ⮕

SW Bregenz hofft auch beim zweiten Überraschungsteam Stripfing auf ein ErfolgVor dem Saisonstart der Fußball 2. Liga hätte niemand damit gerechnet das es am zwölften Spieltag zum Aufsteigerduell von Stripfing und SW Bregenz auch zum Aufeinandertreffen des Dritten und Zweiten kommt. Weiterlesen ⮕

Demo für Palästina in BregenzAm Samstagnachmittag fand eine Demo der Sozialistischen Jugend Vorarlberg am Kornmarktplatz in Bregenz statt. Rund 700 Teilnehmer gingen auf die Straße, um gegen die israelische Reaktion auf die Angriffe der Hamas zu protestieren. Die Kundgebung verlief laut, aber friedlich. Weiterlesen ⮕