Strengere Scooter-Regeln – 17.000 Strafen bis September

Die neuen Regeln umfassen unter anderem strengere Regeln zum Abstellen, sonst drohen Strafen bis zu 25 Euro. Diese bekommen die Betreiber von der Stadt verhängt, sie können den Geldbetrag aber an die betroffenen Nutzer weitergeben.

Ob die Roller korrekt abgestellt sind, prüft die Parkraumüberwachung. Bis Ende September habe man 17.000 Geldbußen verhängt, berichtet"Radio Wien". 90 Prozent davon seien"korrekt und fristgerecht" beglichen worden, so die MA 67.Doch nicht alle Betreiber holen sich die Strafgebühr auch von den Kunden zurück. Von den vier Betreibern in Wien (Voi, Lime, Bird und Link) beantwortete nur Voi die Anfrage von"Radio Wien" konkret. Von 2.

Auch Bird wollte seine Zahlen nicht öffentlich kommunizieren, Lime war für die Anfrage von"Radio Wien" nicht erreichbar. Die Stadt Wien hat mit der Regelverschärfung im Mai auch Scooter-Obergrenzen eingeführt. In der Inneren Stadt dürfen es maximal 500 Scooter sein, in den Innenbezirken maximal 1.500 und in den Außenbezirken 5. headtopics.com

