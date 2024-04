Streitigkeiten am Osterfeuer: ÖVP startet interne Prüfung

📆 03.04.2024 14:12:00

📰 KURIERat ⏱ Reading Time:

7 sec. here

11 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 37%

Publisher: 63%

Nachrichten Nachrichten

Die Streitigkeiten begannen am Rande des Osterfeuers und setzten sich in einem Gasthaus fort. Die ÖVP Landespartei hat eine interne Prüfung gestartet und betont, dass Gewalt nicht tolerierbar ist. Ein besorgter Beobachter stellte sich schützend vor die bedrohte Frau. In Österreich können Frauen, die Gewalt erleben, Hilfe und Informationen bei verschiedenen Organisationen erhalten.

Streitigkeiten, Osterfeuer, ÖVP, Interne Prüfung, Gewalt, Bedrohte Frau, Hilfe, Informationen, Österreich